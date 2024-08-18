為讓清水區高美溼地周邊道路的電線、附掛管線及電線桿地下化，美堤街電線桿地下化工程，預計今年9月進場施工。台灣電力公司經理蔡進滄18日指出，美堤街電線地下化下地長度約730公尺，共拆除約16支電桿及電線，工程設置費約1800萬，待市政府配合款到位後，即可進場施工，工期預估約7個月後完工，還給高美濕地零電線桿美景。

據了解，國民黨立委楊瓊瓔去年與副議長顏莉敏，即爭取美堤街電線地下化工程，工程經費約1800萬元；立法委員蔡其昌亦接獲民眾陳情，18日邀集相關單位前往現場會勘，台灣電力公司也承諾將進場施工。

高西里長洪曜南表示，高美溼地被評比為世界級的景點，是台中人共同的榮耀，但是周邊道路電線桿及電線盤纏的問題導致有礙觀瞻、非常醜陋，自己長期以來持續爭取；遲遲沒進度，感謝中央跟地方合作、不分黨派一起為地方努力，期待未來完工後讓高美溼地成為名副其實的國際級景點。

立法委員蔡其昌表示，​高美溼地是國際級的觀光景點，除爭取經費將整體環境改善，包含周邊道路改善及高美溼地燈塔園區的開放，讓遊客能夠進入參觀及部分空間中央也發包供旅遊業者經營民宿，提供遊客更多的遊玩景點。

蔡其昌說，高美及高西里長跟在地居民，尤其高西里長洪曜南一直在反應、已經爭取很久了，就是希望在高美溼地的第一排，現在看到的16根電線桿及許多盤纏的電線，可以完成下地，讓高美濕地的天際線越來越漂亮，越來越美麗。

蔡其昌說，高美溼地美堤街電線桿地下化工程，獲中央支持，補助工程總經費的一半，另一半經費由地方政府負擔配合款，因此里長洪曜南，也拜託副議長顏莉敏協助，未來等市府的配合款到位後，台電就可以進場施工，讓高美溼地環境更漂亮。