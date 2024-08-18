羽球國手王齊麟、李洋蟬聯2屆奧運羽球雙打金牌，近日又成為當紅話題人物，他們自巴黎返台後，慶祝餐敘與公開活動應接不暇，不少藝人的社群版面也紛紛PO出與他們的合照同喜。徐乃麟今（18）日就在社群分享與「麟洋配」的合影，特別點出1巧合，開玩笑說：「蹭一下熱度。」

照片中，只見徐乃麟拿著奧運金牌，做出「張嘴咬」的經典動作，眼睛笑到咪成一條線，直言：「今天的我太幸運了，朋友安排慶功宴，能夠跟連續兩屆奧運羽球雙打金牌麟洋同框，還能親手拿世界最高榮耀金牌在手上，真的太開心了，也太難得了。」

徐乃麟還點出1個自家人與「麟洋配」的共同點，「王齊麟、李洋，徐乃麟、徐新洋，哈哈我們也蹭一下熱度」，有創意表示，他們2組人馬名字的最後1字都是「麟洋」。而徐乃麟也祝福「麟洋配」一切更順利順心，「平安健康幸福喜樂，球場上更是攻無不克戰無不勝，加油」。