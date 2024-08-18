一名爸爸分享，他18年來幫小孩存股「只進不出」，陸續買進金融、食品、航運、保全、零售、科技等類股，成本約326萬元，目前已累積至849萬元，報酬率高達160%。網友們直呼有心，也認同他的操作方式，孩子剛成年已有近千萬資產，「非常激勵人心」。

原PO表示，他幫孩子開立證券戶，以每年小孩的壓歲錢、夫妻的年終買進股票，只買不賣。一開始聽主管說華南金土地很多，所以先買一張；家人平常愛吃燕麥，又買了一張桂格；髮廊設計師看好海運，於是他也跟進長榮。

原PO不看個股基本面，也不走技術路線，後來買中保科是因為家裡的保全；經常到超商買東西，再買一張統一超；最後是身為台灣股民，自認「沒有台積電怪怪的」，才入手台積電。

原PO說，因為幾乎都只買1張，也不怕哪間公司突然倒閉，從未關心股價，存股至今的帳面價，已從326萬元增加到849萬元，換算報酬率約160%。他建議「有小孩的可以試試，這篇文沒有要炫耀，因報酬率也沒多好，供大家參考」。

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