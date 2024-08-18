藝人米可白曾在兒童台擔任「葡萄姐姐」，近年轉往戲劇圈發展。去年憑藉《牛車來去》獲得第58屆電視金鐘「戲劇節目女配角獎」，演技受到肯定。而拍戲工作繁忙的她，有時也會透過社群與粉絲分享生活，今（18）日她便在社群曬出身穿紅色泳裝的照片，更自曝真實體重。

米可白在限動上PO出自己穿著酒紅色泳裝的對鏡自拍照，可見在貼身泳衣的襯托下，她凹凸有致的身材一覽無遺，上身傲人的曲線更是藏不住。文中她開心寫下：「泳裝就是買來拍的！」隨後她提到，自己剛剛去量體重為57.5公斤，直呼「我小肉肉」。

米可白今（18）日在限動上公開自己的真實體重。（圖／翻攝自米可白IG）

其實近年穿著從甜美改為性感路線的米可白，在過去回覆網友時，曾坦言有容貌焦慮，尤其是看到身邊有許多漂亮女明星時更會感到擔心，不過她媽媽總會告訴她「妳看妳站出來就是不一樣。你要有信心，妳很棒！」讓她聽完後就又有勇氣去面對這一切。

不過米可白的媽媽除了給予她支持鼓勵外，也常吐槽自家女兒。先前米可白就曾將兩人對話公開，當時她被節目製作單位詢問有沒有「小時候神童」的故事，媽媽在訊息中表示，米可白小時候手蠻巧的，不過話鋒一轉直言：「沒什麼內容就不要參加，人家一看你，聽到你講話，就知道你不是神童好不好？」一番話讓她笑翻，「其實我媽媽超有效果的，比我更適合上節目」。