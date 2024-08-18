2024高雄電影節將於10月12日至27日登場，延續去年雄影首度規劃「耽美主義」單元大受好評，今年集結高雄拍攝的BL台劇《彈一場完美戀愛：第11-12集》、今年最受矚目的BL韓劇《解開跆拳道的詛咒 電影版》、日漫改編的BL日本電影《秋想和春一起吃飯 再來一碗！》等6部作品。

2023高雄電影節打破框架以「耽美主義」為年度主題，把看似「難登影展殿堂」的BL電影、劇集甚至戀綜搬上大銀幕，創下出色票房成績，滿座率超過八成，觀眾亦給予大量正面回饋，今年將「耽美主義」轉為常設單元，邀集5部電影和1部影集，主題「青春卡住」多數為少女視角出發，耽美單元全部選映少男視角，非常適合對照觀賞。

關於今年片單亮點，策展團隊花了很大功夫，邀請到首部韓國網路BL劇《在你視線停留的地方》編導黃多瑟的最新作品《解開跆拳道的詛咒 電影版》，除了黃多瑟向來細緻抒情的絕美影像，這次更深入2位主角黑暗面，探討愛與夢想之間的難題。

《解開跆拳道的詛咒 電影版》敘述手法細緻，畫面絕美。（高雄電影節提供）

在高雄拍攝的BL台劇《彈一場完美戀愛》最後2集也將在雄影世界首映，導演練建宏繼《莎莉》後，再展現處理愛情和喜劇節奏的天賦。曾各自主演BL夯劇圈粉無數的涂善存和張豐豪，這次組成一起玩樂團的「N海CP」，外型登對，至於演過泰國BL劇《龍月》的泰星Jame Kasama則與肌肉男星劉泯廷配對，劇中有不少讓人臉紅心跳的對手戲。

柏林影展水晶熊獎特別提及的《盛夏心動》和棕櫚泉影展最受關注導演艾奇阿爾貝托的《那些與初戀有關的祕密》，不約而同將青春年少的第一次心動，寫成波折起伏的男男戀曲。由《挑戰者》男主角喬許歐康納擔任編劇的英國電影《你和我的小情歌》，描述二個膚色、階級南轅北轍，卻同樣喜愛音樂的高中生，萌發甜死人不償命的初戀魅力。

日片《秋想和春一起吃飯 再來一碗！》是去年雄影耽美主義片單《秋想和春一起吃飯》的續作，當乖毛蓬鬆、敏感話多的可愛廚師，賴上擁有健康小麥肌、不擅言詞但很懂吃的悶騷攝影師，這對充滿儀式感的帥哥戀人，將再次帶來舒適的化學反應，在透天厝裡粉紅蔓延，讓你我再次心動。

《秋想和春一起吃飯 再來一碗！》中的化學反應令人心動。（高雄電影節提供）

此外，雄影「特別放映」單元選映描述同志在處理過世伴侶身後事面臨困境的《從今以後》，導演楊曜愷將香港同性伴侶遺產繼承制度的缺失深刻呈現，由憑《叔．叔》獲香港金像獎最佳女配角的區嘉雯領銜主演，被許多影評媒體盛讚是香港今年角逐金馬獎超強代表。