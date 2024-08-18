鬼月傳說特別多。急診兒科醫師黃士倫分享有位7歲小孩被媽媽帶來診間，說孩子最近常胡言亂語、視力模糊，還帶去廟裡收驚，是不是中邪？他檢視後發現，原來是孩子耳後被貼了暈車貼片，貼片中含有「東莨菪鹼」成分，孩子中毒才會恍神，建議暈車貼片不要用於12歲以下孩童。

黃士倫在臉書「黑倫醫師x健康諮詢」PO「你家小孩不是中邪是中毒」文指，上述7歲小孩暑假期間，跟父母出遊，長途開車停停走走，爸媽擔心小孩暈車，會在車上變成「瘋狂兔子」，在小孩耳後貼了1張暈車貼片，一段時間竟然忘了它的存在。

黃士倫說，後來小孩陸陸續續出現常說口乾、胡言亂語、視力模糊，父母甚至還帶去廟裡收驚，以為孩子中邪了，因為奇怪的症狀，爸媽才帶來求醫，發現其實是暈車貼片引發的中毒。

黃士倫說，暈車貼片中含有「東莨菪鹼」成分，會影響中樞神經系統，對孩童而言藥性過強，可能引發恍神、幻覺等副作用，建議不要使用在12歲以下的兒童，若要使用也不要超過半天，避免中毒現象發生。