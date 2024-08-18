黃男駕駛自小客車行經中正南路時，一時恍神撞至對向路旁的汽車及多輛機車，整台車子翻轉了2圈才側躺停止。（警方提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

黃男駕駛自小客車行經中正南路時，一時恍神撞至對向路旁的汽車及多輛機車，整台車子翻轉了2圈才側躺停止。（警方提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

吳佩蓉翻攝

宜蘭縣羅東鎮1名20歲黃姓男子17日清晨5時許，駕駛自小客車行經中正南路時，一時恍神撞至對向路旁的汽車及多輛機車，整台車子翻轉了2圈才側躺停止，導致黃男頭部腦震盪，約20歲張姓女子乘客四肢擦傷，駕駛及乘客皆意識清楚，酒測值為零，相關肇事原因有待警方釐清。

據悉，昨日清晨5時56分，黃男駕駛黑色休旅車行經中正南路時，疑似恍神，緩緩越過雙黃線開到對向去，直到撞上停在路旁的自小客車及多輛機車，整輛車翻轉了約2圈才側躺在路邊，後車箱門彈開，裡面的東西都灑落一地。事故畫面讓民眾PO上網，請網友給予這樣的停車技術幾分。

警方獲報後即派員到場處理，交通事故導致駕駛黃男頭部腦震盪，乘客張女四肢挫傷，駕駛無酒精反應，將依一般道路交通事故程序處理。宜警羅東分局呼籲，駕駛人開車時需隨時保持專注力，切勿疲勞駕駛，並注意車前動態，以確保他人及自身用路安全，避免交通事故之發生。