國際奧會宣布發放銅牌給羅馬尼亞體操女將巴波蘇（Ana Barbosu），周末她在自國的頒獎典禮拿回該得的女子地板銅牌。然而美國女將切爾斯（Jordan Chiles）還未交還銅牌，美國奧會的訴訟還未打完。國際奧會表示他們依據國際體操總會的排名發放獎牌（巴波蘇第3名，切爾斯第5名），同時美國隊還有機會上訴瑞士聯邦最高法院，目前只能確定巴波蘇一定有銅牌。

切爾斯奪牌短短5日就遭國際仲裁庭剝奪，前幾日她首度發聲感謝大家的支持，談論現在的情況讓她很難受。「我無話可說，這個裁決並不公正，不僅對我是個沉痛的打擊，也傷害一路幫助我的人。我會盡一切力量面對這個挑戰，確保正義得以彰顯，我相信最終握有權力者會做出正確的決斷。」

羅馬尼亞奧會向國際仲裁庭上訴的時候，提議讓切爾斯也保留銅牌，並且補發銅牌給同分的羅馬尼亞女將渥伊尼（Sabrina Maneca-Voinea），算是一個兩全的解決方案，但是國際奧會只允許巴波蘇1人領取銅牌。美國體操協會抗議比賽裡的裁判錯誤計分，以及仲裁過程有瑕疵，他們提出新證據要求重審，被仲裁庭駁回。《今日美國》報導美國體操協會完全沒打算交還銅牌，獎牌也還在切爾斯手上，他們會抗爭到最後一刻。