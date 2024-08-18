彰化縣環保局指出，今年持續推出新購及換購電動機車補助方案，再加上環境部及經濟部補助，每輛最高可領1萬9300元。（孫英哲攝）

彰化縣環保局推動「機車e定加碼送好禮」活動，即日起至12月31日，設籍彰化縣的車主加入彰化機車定檢e化通知會員後，每推薦5名好友加入會員，即可獲得1項好禮，推薦愈多送愈多，好禮於次月統一發送，截至統計上月底，已有6萬2377人完成登錄。

環保局指出，為管制空汙減量，加速減碳作為，彰化縣全面推廣「機車定檢e化通知服務」，以簡訊取代紙本明信片，車主上網搜尋「彰化機車定檢e化通知申請」（https://chepb.easylife2.net.tw/）或掃描QR code並登記車號及手機號碼，簡單2步驟即可申請成為會員。

會員於每年應定檢時間就能收到機車排氣定期檢驗簡訊通知，避免疏忽未定檢而受罰。環保局評估e化通知可有效減少紙張消耗及寄送過程中油耗所產生的二氧化碳量，每年約可減碳5.1公噸。

環保局表示，今年持續推出新購及換購電動機車補助方案，再加上環境部及經濟部補助，每輛最高可領1萬9300元，補助收件期限至明年1月10日止，除獲得彰化縣補助金外，今年11月11日還加碼抽2台電動機車，贈送給線上申請機車汰舊換新補助的民眾。

彰化縣機車數高達83萬輛，環保局強調，依據《空氣汙染防制法》規定，凡出廠滿5年的機車須每年於發照月份前、後1個月內完成機車排氣定期檢驗，目前彰化縣應定檢的機車約有57萬輛，截至7月份機車定檢率提升至92.47％，為全國第3名。

民眾欲了解彰化縣環保局相關機車定檢e化通知服務及補助等相關訊息，皆可至該局網站https://moto.chepb.gov.tw/ 查詢，或於上班期間電洽服務專線電話047115655分機238洽詢。