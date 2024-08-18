「台灣拳后」林郁婷在巴黎奧運奪下台灣史上首面拳擊金牌，今（18）日回到故鄉新北市鶯歌區舉辦遊行，民進黨籍立法委員蘇巧慧響應遊行自備了5千份林郁婷金牌海報被秒殺，她說，她和林郁婷相識近10年，看著她成長與有榮焉。

「台灣拳后」林郁婷18日回到故鄉新北市鶯歌區參與新北市府舉辦的大遊行，自鶯歌區公所出發，許多民眾爭相一賭拳后風采，沿路鞭炮聲不斷，熱情不減，許多民眾集結到鶯歌國小歡迎，林郁婷也擊掌回應大家。（鄧博仁攝）

「台灣拳后」林郁婷在巴黎奧運奪下台灣史上首面拳擊金牌，今（18）日回到故鄉新北市鶯歌區舉辦遊行，民進黨籍立法委員蘇巧慧響應遊行自備了5千份林郁婷金牌海報被秒殺，她說，她和林郁婷相識近10年，看著她成長與有榮焉。（柯毓庭攝）

蘇巧慧說，林郁婷是鶯歌土生土長的拳擊國手，她在2016年初任立委時，就和林郁婷與其教練曾自強因服務案件結緣，一路看著師徒兩人過關斬將，直到今日林郁婷奪得奧運金牌，直呼不只她與有榮焉，林郁婷奪金更是整個鶯歌的大喜事。

響應林郁婷奪金遊行，蘇巧慧自備5千份海報在服務處發放，未料原訂上午8時30分開始發放，卻在一小時前便被民眾擠滿服務處，更有民眾遠從新店、永和，甚至桃園、高雄等地區前來，開放發放後立刻被民眾掃光。

蘇巧慧說，林郁婷現在已經是「全村的希望」，在鶯歌大街小巷上都可以看到民眾自發掛上多面慶祝林郁婷奪金的看版，強調大家愛林郁婷，不是因為她奪得金牌，而是因為她是鶯歌出身的孩子，不論參賽成績如何，在拳擊這條路上，所有人都會為林郁婷加油，她也會繼續為體育選手做最好的後盾。