行政院主計處日前公布去年家庭收支調查，高雄市去年平均可支配所得為109.1萬元，排名6都第5名，18日高雄市長陳其邁表示，高雄的部分是跟去年是持平，但是增加的幅度，在6都家戶平均可支配所得裡面增加的幅度是最高的，增加大概5.5萬左右，將會持續的產業轉型、縮短城鄉差距，來擴大就業跟提高薪資。

陳其邁表示，高雄年所得跟去年是持平的，但是我們增加的幅度，在6都家戶平均可支配所得裡面增加的幅度是最高的，增加大概5.5萬左右，逐漸擴大的高科技產業也引進了相關的、周遭的供應鏈的不同就業人口。

陳其邁說，以台積電為例，根據工研院的估算，一個就業的員工大概會有8倍的乘數的效果，所以以一個廠1500人來計算，那3個廠大概是5000人左右，也將近也會有增加4萬的就業機會，加上不管是橋科或者是亞洲新灣區，這個都會讓高雄的就業，不管是薪資或者是人口都能夠同步的增加。

陳其邁也說，另外一方面，傳統產業的部分，高雄市政府大力推動數位跟淨零的轉型，也希望能夠讓我們更多的在數位或淨零的加值服務能夠擴大，傳統產業相關的，在營利所得，或者是我們員工的薪資，以我們現在在看的，在今年上半年的營利事業銷售總額，今年預估也會比去年表現來得更佳，所以我想持續的產業轉型、縮短城鄉差距，來擴大就業跟提高所謂的薪資，相對來講比較好的這些產業的人口、產業進駐，會逐步來加大速度來縮短我們跟不同產業間的產業落差，讓高雄的薪資能實質成長。

陳其邁也表示，根據民政局的統計，高雄的社會移入、也就是外縣市到高雄的就業的人口或移動的人口，在今年跟去年比較，已經逐步的正成長，這個都也看得出來高雄的產業逐漸的在一些高科技產業形成聚落，二方面產業加快我們的轉型的腳步。