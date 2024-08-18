被封為「法國第一美男子」的巨星亞蘭德倫（Alain Delon），今（18日）驚傳逝世，享壽88歲。家屬出面證實死訊，噩耗傳出引發大批粉絲震驚不捨。

據法國媒體《法新社》報導，家屬證實亞蘭德倫18日過世，享壽88歲。家屬聲明內容指出，亞蘭德倫在位於法國盧瓦雷省的杜希鎮（Douchy）家中病逝：「他安詳離世，3個孩子都陪在他身邊。在這個極其痛苦的時刻，希望外界尊重家人隱私」。

Rest in Peace Alain Delon! (1935 - 2024) pic.twitter.com/wAOmKsh16V — Classic Hollywood(GP) (@CHC_1927) August 18, 2024

亞蘭德倫和克勞黛卡蒂娜合演《浩氣蓋山河》。（圖／台北金馬影展執委會提供）

這位法國傳奇男演員亞蘭德倫，年輕時高䠷身材、帥氣臉龐，加上一雙超會放電的藍眼睛，曾迷倒萬千少女，風靡全歐洲。他22歲出道後，演出多部代表作，包括《陽光普照》、《生龍活虎》、《午後七點零七分》、《蘇洛》、《黑色鬱金香》，被封為「法國第一美男」。1981年他曾與當時的女友安娜芭麗瑤（Anne Parillaud）受邀來到台灣，出席第18屆金馬獎，頒發「最佳女配角獎」，造成轟動。

亞蘭德倫(左2)曾受邀來台擔任第18屆金馬獎頒獎嘉賓。（圖／中時資料照）

亞蘭德倫一生演出過近百部電影、詮釋過不同角色，就連演殺手，都能有他獨特的個人魅力。在1985年，曾以《我們的故事》獲得法國凱薩電影獎最佳演員獎，並且在第45屆柏林國際影展上獲得了榮譽金熊獎；2019年他在坎城影展獲得榮譽金棕櫚獎的肯定，當時感動致詞，「這座獎是我演藝生涯最大的榮譽，這座獎帶給我無比的快樂、喜悅、滿足，此生無憾。」

2010年亞蘭德倫攜老婆女兒參加第63屆坎城影展。（圖／中時資料照）

不過亞蘭德倫在同年中風，身體狀況出現嚴重的問題。前幾年已經因心臟問題手術送醫住院，並在2012年接受手術，沒想到隔年還是因心律不整住院治療，接著2019年的2次中風， 使他行動更加不便。亞蘭德倫受病痛折磨，加上身邊好友和前妻離世，讓他在2022年接受採訪時，曾說希望自己能在特定時間，以安樂死的方式結束生命，「我認為安樂死是最合乎邏輯且自然的事情」。他認為變老真的是件很痛苦的事，但卻無能為力，「逐漸失去好看的外貌、失去視力，站起來也很辛苦還很痛。」

亞蘭德倫演出近百部電影，曾風靡全球。（圖／中時資料照）

近年來，亞蘭德倫的4名子女因為繼承權等問題，互相指責、鬧上法庭。而今年2月，法國警方在他位於南法的住宅搜到72支槍械及3千多發子彈，還發現一個射擊場。由於他並沒有持有槍枝的許可證，一度遭到收押。