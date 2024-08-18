《綜藝大集合》日前到新北樹林出外景，節目一開始，胡瓜就帶著眾人造訪興仁花園夜市，為了讓大家有機會認識夜市裡的隱藏美食，胡瓜決定讓藝人們分隊來挑戰美食任務。在隨機訪問觀眾喜愛的攤位後，郭忠祐、籃籃立馬各帶領一隊前去尋找，當眾人在夜市裡賣力奔跑、穿梭在不同走道尋找攤販時，胡瓜卻趁著等待的空檔帶著畇二去搭海盜船、碰碰車，上演「機車抱抱」動作，躲挑戰的行為讓大家是又好氣又好笑，阿翔連忙喊道：「大哥我們還在錄影欸！」

接著，製作單位找了隱藏在夜市裡的高手，雖然是日夜顛倒打拚的攤販老闆，但是進場的氣勢很厲害，為了讓他們大展身手，胡瓜決定舉辦「比腕力大賽」，選出夜市裡的大力士冠軍；過程中，攤販的代表們展現了「好手段」，讓平常有在健身的藝人們難以招架，其中有一位賣紅茶牛奶的大哥從初賽開始就以不可思議的速度輾壓對手，速度快到胡瓜才剛吹哨，都還來不及看，比賽就結束了。

胡瓜比腕力比到右側肚子抽筋。（民視提供）

看到許得瑋被瞬間打敗，胡瓜忍不住下場挑戰，看著體格壯碩的攤販老闆，阿翔忍不住跟對方大喊：「你別把大哥弄傷啊！」胡瓜搞笑說：「是我吹哨音，他根本不知道我什麼時候開始出力。」沒想到對手從頭到尾都讓胡瓜敗陣，瞬間被壓制之後，胡瓜右側肚子還抽筋，讓他痛的急喊要防護員幫忙。