【全程字幕】東岸商場法律戰 「四連勝」！ 謝國樑信心高喊：在基隆擋下大罷免潮 @ChinaTimes

日前中選會宣告國民黨籍基隆市長謝國樑罷免案成立，並將於10月13日進行罷免投票；在此同時，民眾黨也陷入政治獻金風暴。長期主張藍白合作的謝國樑陣營認為，若有適當時機，不排除邀請民眾黨主席柯文哲同台相挺。

基隆市副市長邱佩琳18日表示，好的政策應該大家互相配合、宣傳，謝國樑用心施政，他施政理念與民眾黨相符時，雙方本就會互相幫助，「在基隆，藍白合作沒有問題」，相信未來有好機會，就會請柯文哲前來基隆。

謝國樑上任基隆市長後，便致力於推動藍白合作，除邀請民眾黨籍的邱佩琳擔任副市長外，2023年1月也邀請甫卸任台北市長的柯文哲到市府會面商談，2023年底謝國樑父親謝修平過世後，柯文哲也親自赴謝府弔唁。

隨著今年3月公民團體發起基隆市長罷免案，基隆市府與民眾黨的互動也持續升溫，除副市長邱佩琳是民眾黨籍外，今年4月基市府還邀請前民眾黨發言人楊寶楨擔任政策推廣大使。5月民眾黨立法委員黃珊珊在基隆成立服務處時，謝國樑也出席參與。

另外，為了積極推廣市政，民眾黨籍的政治人物也多次跨縣市來到基隆相挺。諸如台北市議員張志豪、林珍羽就出席了基隆火車站南站前星宇航空認養公車亭的啟用儀式，新北市議員陳世軒也出席基隆舊公車處大樓轉型音樂空間的啟用典禮。

隨著罷樑第二階段連署走到尾聲，謝國樑廣邀國民黨政治人物到基隆為其宣講，黃珊珊也在10日赴基隆仁愛市場走訪攤商，並與謝國樑、邱佩琳一起吃小吃，雖然沒有明言，但相挺意味十分濃厚。

近期民眾黨深陷政治獻金風暴，媒體也多次問謝國樑是否還有意邀請柯文哲現身基隆相挺，與部分國民黨政治人物有意畫清界線不同，謝國樑一直明確表態，「希望所有非綠陣營的朋友，都能夠支持，也不排除邀柯同台。」且迄今為止，這樣的立場也一直沒有改變。

只不過，隨著柯謝兩方都深陷各自的風暴核心，相互力挺或站台，到底會相互抵消風暴威力，還是會因為「藤原效應」產生加乘的負面效果，仍有待雙方的幕僚仔細審慎的評估。