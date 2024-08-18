刑事局預防科18日提醒，社群平台的「賭石」直播博弈，可能出現詐騙，已有數起詐欺案例，民眾要慎防。

警方指出，30歲吳姓機械工，瀏覽社群抖音平台時發現一個直播，內容為邀請觀看民眾針對現場1塊石頭做賭注，若當場切開為綠色翡翠光澤則為贏家，贏家每人可得60萬元不等之價錢，反之則為輸家，每一輪的下注金額都會依據石頭大小尺寸不同，而贏家的金額也是隨之調整。

吳男在直播間下方留訊息表示欲參與下注，直播主先要求吳男加小幫手客服莎莎的通訊軟體LINE帳號，吳男遂依照對方指示模式進行賭石及匯款到客服指定匯款帳戶，並參與直播主在直播間的5顆石頭進行下注，吳男計參與5次賭石，匯款4萬7千餘元到對方指定帳戶。

待直播主在直播間將5顆石頭剖開，吳男賭贏其中2顆石頭，這2顆石頭的贏家金額分別為680萬元及600萬元，客服遂要求吳男提供名下4個金融帳戶供轉帳所贏1280萬元，並聲稱吳男須將賭金尾款6萬7000元補齊才能辦理匯款，因程序及手續問題而無法先從獎金扣除賭金尾款，吳男此時才驚覺遇上詐騙，前後網路匯款5筆，計遭騙4萬7千餘元。

另名中部年約50歲周姓女子，2022年開始瀏覽網路賣場看見「買賣玉石投資」直播，透過觀看直播及客服下單方式，可以購買實體玉石寄至家中，或在直播間以低買高賣的方式賺取價差，對方聲稱保證獲利、穩賺不賠，過程均透過聯繫客服取得轉帳帳號。

周女稱曾經匯款購買玉石投資且有獲利，惟該直播玉石投資後續於2023年6月轉至抖音平台，直播玉石投資時段越漸不固定，周女近來更發現網路賣場及抖音直播平台均關閉，也連絡不上客服，才驚覺遇上詐騙，周女前後以網路轉帳22筆至對方指定帳戶，並收到對方轉帳3筆至周女帳戶，計遭詐騙180萬餘元。