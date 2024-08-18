民眾黨主席柯文哲的假帳風暴持續延燒，他於今（18）日提出啟動4項黨務改革，並由同黨立委黃珊珊主導「善後小組」，時任國民黨總統候選人侯友宜發言人的桃園市議員凌濤認為，黃過去曾拿假民調破壞藍白合，若執意全黨護她一人，下場就是繼續失血。

柯文哲今受訪表示，經反省後，得出民眾黨有幾項黨務改革要做，分別是：建立電子帳務系統、建立長期合作的法律團隊、重新建立黨內應變小組和成立善後小組，其中針對「善後小組」部分，柯提到，自己曾告訴黃珊珊，由於她當時是競選總幹事，所以善後小組應由她負責。

而對於此決定，凌濤批評，柯文哲讓黃珊珊負責善後小組，給了她敗部復活的機會，然而，民眾黨「被凌遲幾天了？」黃珊珊過去曾拿假民調破壞藍白之間的合作，她有想過民眾黨的死活、在野陣營的成敗嗎？因此，凌濤喊話柯文哲，若執意全黨護黃珊珊一人、所託非人，下場就是繼續失血。

另外，凌濤昨天在中天政論節目《大新聞大爆卦》提到，民眾黨去年11月曾花500萬做民調，結果嚴重失真，相關費用甚至還有「民調宣傳費」，他認為，這些昂貴的假民調就是藍白合破局的元兇，而黃珊珊則是操作假民調影響在野陣營對抗民進黨，以及這次民眾黨爆發危機的罪魁禍首。