林建良今年的9萬台斤文旦已被搶購９成以上。（寶智華攝）

麻豆區文旦進入採收期，今年因風災耗損總量約2成，出現搶購潮。四度獲得評鑑冠軍的果農林建良與妻女整天忙著採收搬運，優質果每台斤價格高達300元，已預訂一空，其餘等級也被預訂9成，只留1成做服務性零售。想享用麻豆文旦，今年得趁早出手。

麻豆果農林建良的文旦四度奪冠。（寶智華攝）

麻豆區農會總幹事孫慈敏表示，麻豆文旦享譽全台，果農管理用心、技術好，果園排水性佳，不僅挺過凱米颱風衝擊，落果率低，而且今年的風味、甜度都維持高級品質，老欉文旦幾乎都已被老顧客預訂一空，有錢也很難買到。

林建良的妻子採果時動作輕柔，深怕傷到文旦。（寶智華攝）

北勢里果農林建良於2014年獲得麻豆區文旦評鑑冠軍，並於2016、2019、2022三度拿下台南區文旦評鑑冠軍，創下麻豆區空前紀錄，至今無人能出其右，被喻為麻豆文旦的指標，他今年總產量約9萬台斤，9成已被預購。

林建良表示，市售麻豆文旦價格約70至120元，他的文旦分為比賽優等每台斤300元、頭等獎等級160元，一般等級100元。一顆文旦平均10至14兩重，等於優等的每顆價格要200多元。許多老顧客以及網購顧客一個月前就開始詢問搶購，許多果農跟他的情況差不多，明顯感覺到今年的文旦很搶手。

林建良表示，麻豆文旦有個最大的特色，就是表皮的「柚胞」很容易破裂，會讓果皮變成焦黃，影響賣相，盤商會拒收，去年他的文旦就因為採果工人的拋扔，損傷了3、4000斤，以每斤100元計，約損失3、40萬元；所以今年特別交待工人要「細心呵護」，不僅摘採時要輕柔，裝籃時籃底要鋪海棉墊，放下時不能離地脫手「離地1、2公分丟下都不行」，一定要把最好的麻豆文旦呈現給顧客。