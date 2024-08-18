台南市仁德區中山路一家桌遊店涉嫌「掛羊頭賣狗肉」經營百家樂賭場，歸仁警分局18日凌晨持台南地方法院核發的搜索票前往查緝，當場負責人、荷官及賭客共17人，還查扣現金7.4萬元、賭資籌碼778餘萬元，全案除依賭博罪嫌移送法辦，還將併案移請市府依第三方警政建請停止營業處分。

歸仁警分局日前接獲線報，指轄內有賭場以桌遊店為掩護，私下從事賭博行為後，經員警超過月餘跟蹤埋伏，確認位置地點後，今天凌晨零點30分許，持搜索票在仁德區中山路桌遊店內，當場查獲佯稱舉辦桌遊競技，卻私下卻招攬賭客從事賭博案。

員警在現場共查獲李姓負責人、荷官5人及賭客在內共17人，另查扣現金7萬4000元、賭資籌碼778餘萬元、點鈔機、骰子等賭具及多組監視器等贓證物。

歸仁警分局長施衣峯表示，賭博不僅對個人造成健康和財務上的傷害，還容易引發其他犯罪行為，對社會治安構成嚴重威脅，且目前正逢暑假「青春專案」期間，警方將提高執法量能加強查緝，守護青少年身心健康及安全的休閒娛樂環境。