一名女網友近日分享，自己一人住時習慣在家裡都全裸，因為不喜歡穿著髒衣服躺在床上，也不想一直換衣服，現在連男友也學她，兩人在家都不穿衣服，好奇其他人也會這樣嗎？貼文PO出後，一票網友也表示喜歡在家全裸，有人甚至連內褲都沒穿。

原PO日前在Dcard發文，跟男友在家都是全裸走來走去，指出開始自己住以後就習慣在家全裸，因為只要是穿過的衣服，她就不想再穿上床過夜，又不想每天都換2、3套衣服一直洗，因此乾脆不穿了，後來她發現有時候會需要坐在地上吃飯、鏟貓屎，私密處一直露在外面很不安全，怕地上很髒會感染，所以現在會穿上小褲褲，之後交往的幾任男友都很習慣她這個模式，跟現任男友還會兩個人光溜溜地在家裡、一起洗澡，而且親熱的時候還是很有感覺，不會因為被看光就冷感，好奇有人也會在家全裸嗎？

問題一出後，引發網友熱烈討論，許多人也承認在家都沒穿，「我也是，原生家庭就這樣了，跟我先生在一起結婚後也是，已進階到兩人連內褲都沒有穿」、「+1，全裸才舒服，偶爾會穿內褲」、「我在家也全裸，真的比較自在放鬆，老婆、小孩都習慣了」、「一回到家兩個人就都是脫光光的」。

但也有網友表示，「我們只會不穿外褲，上衣、內褲穿著，總覺得一直看裸體少了一點美感」、「自住只有內褲在身，與女友同居就累了，全身包緊緊」、「窗簾記得要拉，我的鄰居也是全裸在家然後都不拉窗簾，每次看到都會被嚇到」。