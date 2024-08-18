香港名導王晶開設Youtub頻道《王晶笑看江湖》，暢談演藝圈內幕，先前爆出與周星馳多年來恩怨情仇，如今對象轉至曾有過一段情，被封為首位「晶女郎」的邱淑貞。除了提及當年《與龍共舞》女主角原本是設定邱淑貞，更驚爆她曾因為在電影《鹿鼎記》表現出色，惹得林青霞相當吃味。

王晶表示當年在和邱淑貞有過合作之後，陸續安排她演出多部作品，像是《撞邪先生》、《最佳損友》、《求愛敢死隊》等。談及當時剛認識的邱淑貞，他表示：「她很醒目，由於她的家境不是特別好，所以她是很進取的，很想紅，很想改變生活的。」然而拍攝完《最佳損友闖情關》後，他隱約感覺到邱淑貞似乎變了個人：「就沒有那麼進取，就開始不想接這麼多電影了，我就想去了解一下，為何會有不同，原來談戀愛了」，於是便祝福邱淑貞能找到屬於自己的幸福。

王晶透露邱淑貞有段時間因為談戀愛，心思便未放在工作上。（圖／中時資料照）

直到王晶拍完《驚天12小時》從新加坡回來，邱淑貞打電話給他說自己換了電話。接著在拍《賭俠》時邱淑貞前來探班，主動告知戀情告吹，想重新經營事業好好拍電影。當時他跟對方表示：「沒有問題啊，都可以拍的，你停了才一年幾個月。」恰好當時《整蠱專家》（整人專家）快要開拍，便幫邱淑貞安插一個角色：「「關之琳配劉德華，周星馳那邊我可以給她一個角色，向勝華那邊都同意，因為她之前表現不錯，而且片酬不貴，於是就用了她」。

沒想到邱淑貞拍攝《整蠱專家》時，居然接得住周星馳的戲，讓王晶驚呼：「周星馳那時候在起飛當中，他那種無厘頭，有的人會被他弄到呆，接不住的，不是人人都是吳君如，不是人人都是苑瓊丹，她作為一個美女，居然全部接到。」王晶回憶當然邱淑貞的演法雖然不是十分成熟，但能接得住周星馳的戲已經相當厲害。也由於演技受到認可，讓她有機會演出《雷洛傳》這部電影，讓觀眾印象深刻。

事後王晶替邱淑貞量身打造一個角色：「喜劇之外，她還可以做這種(雷洛傳)，但問題這種電影不多。所以其實我就是為她寫一個劇本，我想能幫到她、以後我又多一個人用，就寫了《與龍共舞》的劇本。」只是劇本出來後，老闆直接說希望用張敏當主角，王晶不會為此跟老闆爭辯，因此便決定找機會再為邱淑貞寫合適角色。但事後也不免替她可惜，「我覺得如果她能夠演《與龍共舞》，會幫到她更多。」

王晶表示《與龍共舞》的劇本原本寫給邱淑貞，不過老闆希望用張敏當主角，讓她與該角色擦身而過。（圖／王晶笑看江湖 YT）

張敏意外獲得《與龍共舞》的演出機會。（圖／中時資料照）

王晶表示1992年後，電影就來到所謂的「周星馳年」，所有焦點都在周星馳身上，加上當時演藝圈美女如雲：「有林青霞、李嘉欣、張敏、劉嘉玲、王祖賢、關之琳，隨便數都十個以上，還有二線咖開心少女組、羅美薇啊，她(邱淑貞)要殺出重圍，根本不是那麼容易的」，便刻意在《鹿鼎記》中把她跟周星馳戲份安排在一起，並再度讚賞邱淑貞：「她又做得很好，特別是她有一場跟周星馳兩個在房間裡，好像是她污辱了周星馳一樣，那場做得非常之好！笑到人仰馬翻，建寧公主被她做得非常好，演得很活潑，全部接到周星馳所有笑點」。

王晶指出邱淑貞在房內的一幕，全部接到周星馳笑點。（圖／王晶笑看江湖 YT）

王晶指出該年代美女如雲，邱淑貞要殺出重圍並非容易的事。（圖／王晶笑看江湖 YT）

王晶指出該年代美女如雲，邱淑貞要殺出重圍並非容易的事。（圖／王晶笑看江湖 YT）

不過邱淑貞在《鹿鼎記》精湛演出，讓有既得利益的美女演員們開始吃醋，王晶強調即便林青霞都這麼認為，甚至還表示：「哎呀，我整天跟在邱淑貞屁股後面走來走去，都不知道在幹什麼」。為了能夠平息這場隨時會引爆的紛爭，王晶在後半段給予林青霞更多發揮空間，像是「群戲場面就不需要她在，主演的時候才要她在」，安撫住林青霞對於被邱淑貞搶戲的不平衡。

王晶爆料邱淑貞在《鹿鼎記》精湛演出，即便林青霞都頗為吃味。（圖／王晶笑看江湖 YT）