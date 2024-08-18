民眾黨發言人吳怡萱今天在臉書公布2020年3月10日便當會會議記錄。（摘自吳怡萱臉書／楊亞璇台北傳真）

民眾黨發言人吳怡萱今天在臉書公佈2020年所有議員便當會場次。（摘自吳怡萱臉書／楊亞璇台北傳真）

民眾黨主席柯文哲在台北市長任內的京華城案爭議不斷，名嘴李正皓爆料，北市府2020年3月10日的「神祕會議」，才是一切的起點。民眾黨發言人吳怡萱表示，李正皓把「議員便當會」形容成一場「神秘會議」，捕風捉影的把主角變成「位高權重的神秘女子」，「這款認知作戰是跟民進黨立委沈伯洋學的嗎？」

針對李正皓的爆料，吳怡萱今天在臉書公布2020年所有議員座談會場次，以及2020年3月10日座談會議記錄，指控李正皓昨天「二創」游淑慧爆料過的內容，把2020年3月10日的「議員便當會」形容成一場「神秘會議」，還取名叫「Day Zero」，臉書寫的煞有其事，殊不知內容乏味可陳、毫無新梗，捕風捉影的把主角變成「位高權重的神秘女子」，「這款認知作戰是跟沈伯洋學的嗎？不知道這部『Day Zero』有沒有領文化部的上億補助？」

吳怡萱強調，事實的真相是，那神秘的會議一點都不神秘，不過是一場非常例行的議員便當會，每個會期市長都會找議員們來吃便當，有問題直接提出來，加強溝通管道，讓市政問題能順利解決。「請問，李正皓是要將所有議員便當會所協助、交辦的事，全部抹黑成圖利嗎？」

吳怡萱指出，「2020年所有議員便當會，就是各黨的議員都有，清清楚楚、公開透明留下會議紀錄」，根據議員所關心的議題要求市府同仁列席，包含市長、副市長、議會總聯絡人及各局處首長，「究竟誰是他口中位高權重的人，恐怕只是李正皓自己幻想，七月半看到鬼。」