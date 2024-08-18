桃園市八德消防分隊於7月接獲救災救護指揮中心派遣轄內一處社區的急病案件，立即出動救護車及兩名救護人員陳耘廷、曾詠暄及一名實習生溫少翔趕抵現場；救護人員抵達現場後，現場為一名男性患者坐在椅子上呈現昏厥狀態，救護人員立即給予氧氣及救護處置後送往醫院，送醫途中患者突失去呼吸心跳，經過搶救後，患者恢復呼吸心跳，救護人員將其送往醫院救治，並於近期康復出院。

八德消防分隊表示，實習生溫少翔來自屏東縣排灣族，過去曾是排球校隊選手，曾在國中排球甲級聯賽及高中排球乙級聯賽皆取得第三名等佳績，但溫少翔沒有選擇繼續走運動員這條路，而是轉換跑道就讀警專，又因天生樂於助人的個性及救人的使命感促使溫少翔毫不猶豫的選擇成為一名消防員。 溫少翔表示，當時實施CPR時有別於課堂上操作的安妮，真正的患者胸部比較脆弱，按壓當下非常慌張也顯得手忙腳亂，然而在學長的帶領下，很高興成功將患者生命搶救回來，經過這個案件也確立了想成為一名消防人員的決心，也期許自己的技術能夠更加精進，這樣才能夠幫助更多需要幫助的人。

分隊長鄭仁豪表示，溫少翔來八德分隊實習兩個月期間，積極參與分隊各項勤務，每趟任務都有他的身影，此次成功救人案例，對他而言是難能可貴的經驗，儘管在某些技術細節上還稍顯生疏、經驗不足，但他能夠迅速適應現場狀況並在學長指導下完成任務，消防工作時常要面對挑戰，需在危急時刻做出正確的判斷，希望他在未來工作上面對各項突發狀況，一樣能展現冷靜態度勇敢面對，不斷在壓力下學習與成長，展現消防專業能力服務大眾。