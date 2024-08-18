高雄市主辦2024高雄電競大賽，首次結合電競賽事與虛擬運動體驗。活動引入10種虛擬運動項目。（楊舒婷攝）

為強化高雄電競軟實力，高雄市主辦2024高雄電競大賽，首次結合電競賽事與虛擬運動體驗。活動引入10種虛擬運動項目，如投籃機、平衡球、數位射箭、光劍等，豐富的電競與虛擬運動體驗。活動現場特別邀請5位知名韓國籍啦啦隊成員蒞臨現場活力表演應援，吸引更多年輕族群參與。

電競大賽活動現場現場設置了包括投籃機、射箭、光劍等10項運動項目，讓民眾一次玩翻虛擬運動設施，而高雄也邀請到5位韓國知名啦啦隊成員來為活動站台，吸引不少年輕族群到場一睹韓國啦啦隊風采。

陳其邁也與啦啦隊員及高雄全家海神球員組隊參與全明星籃球3對3手遊PK表演賽，對抗主委隊，過程呈現拉鋸狀況，甚至還打到延長賽，最終由陳其邁帶領的市府隊贏得遊戲冠軍，全場歡呼連連。

陳其邁表示，高雄的電競大賽每年都舉辦，今年規畫從校園巡迴賽開打，並結合了虛擬運動體驗展，希望培養高雄基層電競人才，利用新的科技應用在我們很多的電競運動再結合運動賽，像自行車、跑步或其他球類運動等，增加一般市民都可以使用的各種受限於空間的這種運動的訓練、遊戲。

陳其邁也說，電競產業也希望能夠結合硬體跟軟體，形成相關的產業鏈，事實上高雄市也有幾家非常不錯的廠商，像上次各位在前金運動中心就有非常多不同的運用，這次的體驗展也擴大規模，希望能夠成為一個虛擬運動產業的平台，讓高雄市的電競產業能夠落地生根。