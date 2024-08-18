25歲小莉曾是高中校園風雲人物，當年遭網紅學妹小美網路霸凌，多年無法釋懷，去年7月在IG貼文稱小美等3人是「網爆三姊妹花」，並標註黑道、伴遊等字眼，「她做鬼也不會放過」；還秀BB槍照，嗆「在外最好小心點」，遭控告誹謗、恐嚇。經追查網路霸凌屬實，法官依誹謗罪判拘役30日，得易科罰金，可上訴。

6、7年前，小莉就讀中市某私立高中，是小美的學姐。小莉及胞姊、學弟證稱，小莉在校成績、表現好，是很受歡迎的校園人物；小美網路粉絲數萬人，曾在網路直播提及小莉當小三、跟年長男性走得很近等內容，引發校園談論。小莉認為遭網路公審，不敢上學、睡覺，萌生輕生念頭，須看心理醫師，事經6、7年仍無法釋懷。

小莉去年7月8日至9日在社群軟體IG發布24則限時動態及貼文，提及小美、她的友人及母親是「網爆三姊妹花」，標註黑道、伴遊、霸凌、累犯、坐牢等文字，還稱「拿媽媽當伴遊賺來的錢在囂張」，「還不都是靠男人賺來的錢」；並以限時動態貼手槍照片，註記「台中人必備－槍，沒啦是BB槍」，嗆「出門在外最好給我小心點」等語，

經小美等3人提告。

小莉坦承貼文，但否認犯意，辯稱小美母女曾霸凌她，但未提供證據。檢察官調閱學校輔導紀錄及教育部校園安全通報等資料，小美在校期間曾以網路直播不利小莉言論，確實對她日後就學、身心、人際及生活產生負面影響，認定網路霸凌屬實，且與公眾利益無關，但其中6則足以減損3人社會評價、深感受辱，依誹謗罪起訴。

法院審理時，小莉坦承犯行，雙方調解時因對賠償金額認知有差距，未獲和解。法官認為，小莉犯罪動機及目的並非不能理解，但醜化、謾罵告訴人應予責難，審酌貼文均已刪除等情狀，依誹謗罪判拘役30日，得易科罰金。