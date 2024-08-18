台股8/5股災，半導體淪重災區，其中輝達GB200延遲出貨更是一大主因。前外資金童、艦長程正樺分析，本波行情最壞的狀況已過，不太可能再發生重摔8%的情況，但畢竟股市剛大跌過，不敢樂觀做夢，建議只挑最好的股票，例如台積電、輝達，技術或獲利領先優勢至少3~5年內不易被挑戰，買入後即使短線被套牢也沒關係，因為終究會漲回來。

程正樺在《理財達人秀》節目分析，這波下跌主因是日圓升值，加上美國經濟衰退需要快速降息，使得美日利差快速縮小，加上輝達新品延後，基本面與籌碼面問題同時發生，許多利空同時發生，導致多殺多踩踏嚴重。

短線上要再次創高，最大的變數是美國總統大選，現在很多人都說行情會再回檔，打第2隻腳，但他認為，當很多人都這麼看的時候，就很可能不會發生。

跌時重質，行情漲時要做夢，現階段股市剛大跌過，不敢樂觀做夢，因此目前比較好的選擇，就是挑最好的股票，例如台積電、輝達，技術或獲利領先優勢至少3~5年內不易被挑戰，買入後即使短線被套牢也沒關係，因為終究會漲回來。本文未完，全文見此）

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