桃園落成第一件公辦都更社宅案，去年底取得使用執照的東門段公辦都更案，正在進行室內裝修，預計今年9月受理申請登記，並於11月讓通過資格的民眾看屋，明年1月起租。其中1至2樓桃園市武陵派出所進駐，3至4樓為警務宿舍，5至14樓共70戶社宅開放招租。

住宅發展處表示，東門段公辦都更位於桃園黃金路段，處成功路朝陽街口，走路10分鐘就到東門國小。此案實施者為「立信工營造股份有限公司」，共有兩棟地上14層，地下3層的住宅大樓，桃園市府分回一棟，未來1至2樓為武陵派出所進駐，3至4樓為警察勤務宿舍，5至14樓共有70戶社會住宅，將提供一、二、三房型3種戶型招租。

住宅處表示，為提升居住性能，各社宅戶均已貼心配有床架組、鞋櫃、衣櫃等基本家具，也已經安裝冷氣及熱水器，目前6樓實品屋裝修完工，全部社宅的室內裝修預計10月可完工。住宅處也說，東門段公辦都更社宅為第一間與派出所共住的社宅，未來中壢及內壢社宅也都將有派出所進駐。

住宅處補充東門段社宅的招租作業9月份將受理申請登記，之後將抽籤，預計於今年11月開放通過申請資格之民眾看屋、選屋，預計年底開放搬家入住、明年1月起租。另也預告，第2件公辦都更中壢中興巷公辦都更分回的社宅也已啟動室裝，又將釋出93戶的社會住宅。