今天正好是富邦悍將張育成29歲生日，過往都在國外打拚的他已經超過10年沒在台灣過生日，他也不免俗許下生日願望，希望能夠穩紮穩打，幫助球隊一直贏球。

張育成今年決定結束旅美生涯，以一紙最高總值9250萬元的合約當悍將，被問到有多久沒在台灣過生日，他笑說：「多久沒在台灣過年就有多久沒在台灣過生日。」

今年正好是張育成29歲生日，他笑說逢9要要低調一點，所以強制跟隊友說不要幫他慶生。他也許下生日願望，「一步一步來，穩扎穩打，希望球隊能夠一直贏球，這樣就夠了。」

張育成透露，今天出門前，一對兒女也有獻上祝福，「我就回他們一個kiss，老婆也有送禮物給我，開心。」他表示，自己在成家前都沒有在過任何節日，生活中就只有棒球，但認識老婆後什麼節日都會過，儀式感滿滿。

張育成加入悍將已經滿月，出賽20場、87打席、66打數，敲出14支安打、包含4轟，吞下20次三振，打擊率2成12，但也獲得18次四壞球保送，上壘率3成91。

他坦言自己狀況不好，主要是對決投手的節奏不是很好，有得分機會的時候也沒有把握住，「會好好調整自己的心態。」張育成也笑說其他隊投手不用怕他，「只管投進來就好，沒有關係。」