翻攝爆料公社

行人過馬路應該要走在行穿線上，如果違規穿越馬路，不只要吃上罰單，還要擔負造勢相關責任，而17日早上10時許，在桃園市春日路上，一名包緊緊的大媽，雙手抱著商品，違規穿越馬路，差點遭到內線行駛的小黃撞上，沒想到這名大媽，還慢慢的從這輛小黃前面繼續違規，讓小黃司機氣到將行車紀錄器畫面PO在網路上，沒想到這PO文居然有案外案，旁邊夾娃娃機店的夾客，看到影片後，留言表示，這名大媽是偷拿娃娃機店商品的竊賊，真讓人出乎意料。

大媽違規穿越馬路還不看來車，險遭小黃撞上，沒想到大媽手上抱的商品，竟然是偷來的。（翻攝爆料公社）

大媽違規穿越馬路還不看來車，險遭小黃撞上，沒想到大媽手上抱的商品，竟然是偷來的。（翻攝爆料公社）

根據這段行車紀錄器畫面顯示，當時小黃載著客人行駛在春日路往南行駛，突然路邊一名穿著粉紅色上衣，全身包緊緊的大媽，從路邊竄出來違規穿越馬路，小黃司機立即煞車並按喇叭提醒，沒想到這名大媽聽到喇叭聲，還想往前衝快速通過，差點讓小黃司機嚇死，沒想到當車輛急停後，這名大媽還慢慢地從小黃前持續違規穿越，讓小黃司機直呼「太扯了吧！」。

小黃司機事後將行車紀錄器上傳網路《爆料公社》，還在畫面中製作字幕特效「是在哈囉！」，就可以知道這名小黃司機多麼氣憤，而這段影片在網路上引起討論，網友們紛紛留言表示：「死一次就不敢了」、「交通部無三小路用」、「真可惜…」、「帝王過馬路，隨心所欲」。

大媽違規穿越馬路還不看來車，險遭小黃撞上，沒想到大媽手上抱的商品，竟然是偷來的。（翻攝爆料公社）

沒想到這段PO文底下，有一名網友，他本身是附近的夾娃娃機店的夾客，他在17日當天與老婆在裡面夾娃娃，有跟店員反應有名大媽偷拿店內的夾患的冰品，沒想到居然就是違規穿越馬路的這名大媽，偷拿還違規，真的很離譜。