台北市政府去年首創試辦上午10時30分至晚上10時的托嬰服務。台北市議員曾獻瑩指出，晚托需求大，供給卻幾乎沒有，試辦僅4名額，要求社會局透過獎勵金等鼓勵保母承接晚托市場。社會局表示，目前托育機構托育人員招聘不易，日托量能難提升，居家托育人員則普遍高齡，夜間托育人員獎勵還需多方考量。

目前公托托育時間為上午7時30分至傍晚5時30分，以朝九晚五的上班族為服務對象。但在2023年人力資源調查數據中，北市市民從事服務業，包含不動產業、住宿及餐飲業和批發及零售業等，共計33萬4000人。台北市社會局為滿足不同上班時段家長的托嬰需求，去年首創試辦上午10時30分至晚上10時的托嬰服務。

曾獻瑩指出，服務業從業人員的工作型態不一定是朝九晚五，托育需求無法藉由公托滿足，如百貨公司員工就無法在下午5時30分接孩童回家，晚托服務需求大，供給卻幾乎沒有，去年雖有晚托服務試辦，但全市僅1個點，鄰近忠孝東路商業區，且只有4個名額。

他分析，托育制度上時間最彈性可配合家長的是居家托育人員，但保母已有日托的案子，通常不願意再接晚托，因為孩童作息不同，保母的工作時間也需要延長，托育機構通常也不願意承接。

曾獻瑩要求，社會局必須因應服務業父母的需要，打造晚托市場，讓更多保母願意承接晚托市場，如透過獎勵金或其他機制增加誘因，鼓勵保母承接晚托市場，讓有晚托服務需求的家長可以安心，也讓服務業的年輕人敢婚敢生。

社會局說明，依「居家托育登記管理辦法」，居家托育人員可以收托日托、半日托、夜托及全日托等時段，居家托育人員相較於托育機構，對於常須加班、工時較長或夜班的家庭較有彈性，但法規對於居家托育人員的收托時段、兒童年齡及人數都有限制。

社會局指出，目前托育機構托育人員面臨人員招聘不易，日托量也能難以提升，居家托育人員現狀則是保母高齡，新血不易招聘，確實需要政府給予獎勵，增加誘因解決人員不足，但如何能有效且合理的特別給予夜間托育人員獎勵，並兼顧保母的照顧負荷，還需要多方考量及評估。