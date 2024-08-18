旺旺仙貝以台灣在地米製成，獨特風味吸引大小朋友喜愛，更成為賣場熱銷常勝軍。（宜蘭食品提供／朱世凱台北傳真）

每年農曆七月十五是傳統民間的重要節慶－中元節，粗估普渡商機高達300億元，家家戶戶近期都忙著準備供品展現誠意，知名命理師湯鎮瑋說，普渡時可選米製品，因其「代表一切福報的根基也代表福田與財富、財庫，所以拜和米有關的零食都很好，裝成一箱又能象徵『財寶箱』。」休閒零食老牌旺旺宜蘭食品今年便開賣一系列普渡零食箱，包含運用百分之百台灣米製作的旺旺仙貝，不僅幫助在地農產品銷售，更能帶來旺財好運。

「慶讚中元祈福金彭派」綜合零嘴餅乾箱，以把手設計讓大眾拜拜更便利。（宜蘭食品提供／朱世凱台北傳真）

「一定要拜」綜合餅乾組合箱擁有超值零嘴米果組，一次擁有經典與創新口味。（宜蘭食品提供／朱世凱台北傳真）

「慶讚中元五拜有保庇」綜合零嘴餅乾箱，5入超值組可品嘗美味仙貝等零食。（宜蘭食品提供／朱世凱台北傳真）

旺旺宜蘭食品發現，許多人會選擇參加各大廟宇舉辦的聯合普渡法會，以便節省準備供品的時間，但往往收到拜拜過後的供品都不符合自己口味，看好民眾痛點，今年打造的多款普渡零食組合箱方便民眾在家輕鬆買、安心拜，包括「五拜有保庇」、「金彭派」、「一定要拜」等，裡頭囊括旺旺仙貝、雪之月、厚燒和浪味仙等明星商品，獨立包裝不僅好保存，拜拜完更能與親友及全家人分享，方便攜帶也容易準備，即起全台全聯福利中心、大潤發、家樂福、愛買、旺旺官方旗艦店、中天快點購、線上通路都可購買。

全家開賣多款大包裝零食包括「浪味仙－浪你平安包」，20日前買指定品牌零食、餅乾任選3件77折。（全家提供／朱世凱台北傳真）

萊爾富28日前「旺旺果粒多果汁系列的葡萄／水蜜桃綜合口味250 mL 12入組」，原成箱售價300元，現在特惠只要199元。（宜蘭食品提供／朱世凱台北傳真）

自農曆7月鬼門開後，消費者對祭祠議題敏感度增加，超商觀察，糖果餅乾和罐裝飲品均熱銷，平均業績成長達2到3成，8月中旬至鬼門關前為旺季，尤以組合包最夯，雙薪家庭、公司行號及工廠都愛拜，而「旺旺」因命名帶有興旺含義，加上產品多樣性，不少婆媽每年都會採購，像是「浪味仙－浪你平安包」、「旺旺果粒多果汁系列的葡萄／水蜜桃綜合口味」都熱門；家樂福也指旺旺仙貝2023年無論是中元零食還是年度零食熱銷榜均位列前10名。