韓美兩軍將從明（19）日起至29日，實施朝鮮半島防禦聯合演習「乙支自由護盾」（UFS）。

據韓聯社援引韓聯合參謀本部（聯參）18日表示，「乙支自由護盾」從19日0時1分起啟動，在今年的演習期間，韓美將聯合在地面、海上、空中領域進行實際機動、射擊演習，戶外機動演習規模大於去年。聯合戶外機動演習共將實施48次，較去年增加10次。尤其是旅團級演習從4次增至17次。

韓方表示，此次演習期間將訓練應對北韓大規模殺傷武器，利用地面、海上、空中、網路、太空等各種戰鬥力執行作戰，加強可應對任何挑釁的韓美同盟力量與態勢。

韓軍陸海空三軍在聯演期間也將實施各種機動演習。陸軍將通過聯合戶外機動演習，提升大規模實際機動、射擊能力。陸軍實施的演習主要包括，韓美聯合飛彈對空射擊、韓美聯合空中襲擊作戰、韓美聯合渡河訓練、公共設施反恐綜合演習等。

屆時，韓海軍將實施港灣聯合防護演習、綜合救助演習、港灣重建及艦艇彈藥裝載演習等。韓空軍將與其他軍種聯演，以及單獨演習，共實施80多次戶外機動演習。