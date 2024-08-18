樂天女孩啦啦隊成員熊霓，於疫情期間憑藉一部戴口罩的超強晃動應援片爆紅，還幸運獲得「綜藝大哥」胡瓜賞識，在廣大的演藝圈舞台上發光發熱。日前，熊霓意外夢到了她已逝的親哥哥，其溫暖的互動卻令網友十分感動。

熊霓16日在社群平台上發文分享，「今天的心情很複雜，我一直覺得有一天我會跟我哥哥一起站在這個舞台表演，但他不在了。」而在前天晚上，熊霓竟夢到了親哥哥，並抱著她溫暖地說一句「加油！」

親哥哥的舉動瞬間逼哭熊霓，「我知道你一定還在我身邊，雖然今天是我一個人完成這個表演，但我知道你一定都在天上看著我！我沒有讓你失望吧！致我最愛…。」熊霓的爸爸也在底下感動回應：「妳永遠是最棒的舞者，妳是老爸的驕傲，加油。」

除了絕頂身材，熊霓的舞技更是驚人。（圖／IG@熊霓）

事實上，熊霓與親哥哥從小就一起練習國標舞，兄妹倆還拿下過世界國標舞亞軍，怎料前途一片看好的他，卻在2021年年初遭遇車禍不幸逝世，讓全家人相當痛心，熊霓更是無法接受，一度不敢站上舞台，跳他們最愛的國標舞。

如今，隨著熊霓在啦啦隊舞台上發光發熱，還意外踏進演藝圈，在眾人的鼓勵下重拾國標夢，讓不少粉絲感到欣慰，「哥哥知道妳很用心努力！加油」、「熊妳的努力妳哥哥都還看見的加油」、「跳得太美了，哥哥一定為妳感到驕傲。」