網紅「驚世一家」中的媽媽Mini說，旺旺中元普渡箱幫助節省採買供品時間。（摘自IG／朱世凱台北傳真）

中元普渡讓民眾忙於準備祭祀用品，可說是拉近家庭關係的時刻，更有不少人期待拜完後能享受供桌上的美味，旺旺貼心推一整箱的中元系列供品，節省家庭準備儀式時間，經典餅乾也不怕拜完沒人吃，這股魅力除了大眾喜愛，也深深擄獲網紅們的心。

慶讚中元，網紅「驚世一家」中的爸爸Eric特別喬裝成鬼怪嚇家人，媽媽Mini說，過去一包一包採買供品零食「挺麻煩的」，看到今年旺旺推「一定要拜」、「五拜有保庇」、「祈福金彭派」共3款綜合餅乾組合箱後立刻購入，包括旺旺超夯的零食如經典的旺旺仙貝、小小酥米果、大仙貝酥、厚燒米果、浪味仙餅乾、嚼代爽椒小零嘴等，方便度直接拉滿，孩子看見後也馬上吵著要吃，「拜完後整年就可以旺旺旺。」

網紅「潔哥」中元備好旺旺中元普渡箱祈求全家平安。（摘自IG／朱世凱台北傳真）

網紅「潔哥」準備三牲後教導女兒普渡意涵，「準備好吃的東西給神明、當鬼的人，保佑我們全家平安」，隨後不忘擺出旺旺普渡箱，用3款組合讓祖先神明和好兄弟們都能吃飽，「一定要拜」款集合了旺旺所有人氣零食、「祈福金彭派」含有國民零嘴仙貝和浪味仙、「五拜有保庇」則為CP值爆表的5入組，忙碌儀式過後，女兒忍不住大嗑仙貝，應證其老少咸宜的美味。9月2日前旺旺官方旗艦店推「拜旺旺大保庇」活動，多款商品最低7折起，滿額還可享免運、抽可愛抱枕等好康。