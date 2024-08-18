果農胡谷油不在乎路人零星摘採文旦，就當作推廣麻豆文旦。（寶智華攝）

麻豆區北勢里的加輦邦地區是文旦集中區，許多果園結實累累垂掛在路旁，以每顆柚子平均數十元計，宛如遍地黃金。農民指出，麻豆地區治安佳，再加上警方護柚專案落實，很少發生大規模文旦竊案，若被人順手零星摘採，就睜一眼閉一眼當作請客，每年損失僅約1籃左右，還可接受。

北勢里農民胡谷油種植文旦5分地已有20多年，他表示，當地遍布文旦園，路旁隨處可見文旦結實累累吊在果園外，大刺刺的就在馬路旁，毫無遮掩，隨手可得，說是引誘犯罪也不為過。

胡谷油指出，媒體曾報導外縣市的文旦園遭竊賊侵入，搜刮一整車載走，甚至侵入倉庫直接搬走摘好的文旦，這些在麻豆較少發生，最近幾年麻豆警方的護柚專案相當落實，未傳出文旦大量遭竊的案例。

胡谷油表示，在地居民大家幾乎都種文旦，沒有人想去偷摘其他人家的，若是外地民眾路過，隨手摘個1、2顆，通常農民們都不會追究，就當作請客，順便讓人體驗麻豆文旦的風味，不過若明目張膽的在農民眼前直接摘採，就算是修養再好的農民，也難忍這口氣，當然要逮捕報警處理。

胡谷油說，他除了種文旦，也種白柚，不會特別去搶收吊掛在路旁的果實，每年損失大約2、30個文旦，還在可接受範圍。