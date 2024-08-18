美聯社報導，倫敦市中心的大型藝術場館薩莫塞特府(Somerset House)，在周末發生屋頂失火，所幸在倫敦消防員奮力撲滅下，館藏的無價藝術品並未受到波及。薩默塞特宮收藏有包括莫內、塞尚、梵谷等人的畫作，都是無可取代的藝術瑰寶。

火災發生在中午時分，這座歷史建築頂部冒出濃煙和火焰，倫敦消防隊立即出動雲梯車與水箱車前往撲滅，儘量在不擴大次生傷害的情況下，將破壞降至最低。

倫敦消防局助理局長福斯特(Keeley Foster)表示：「這座建築的年代和設計，對消防工作是一個挑戰。」

薩莫塞特府火災地位置是靠近內圈的地方，由於建築本身的通道只能讓人馬通行，消防車無法接近，只能使用 63 公尺長的雲梯才能到澆到火焰，並且必須在屋頂上設置防火帶以限制火焰蔓延。

消防員必須延長雲梯，從高處灌救。(圖/美聯社)

福斯特說，起火原因正在調查中。

薩莫塞特府信託基金董事瑞奇 (Jonathan Reekie) 表示：「中午左右，西翼一角發現起火，現場人員立即被疏散，倫敦消防隊很快就趕到了。西翼主要是辦公室和後台設施，該區域沒有藝術品。」

薩莫塞特府的畫廊有不少藝術珍品，比如梵谷(Vincent van Gogh)著名的《耳朵纏著繃帶的自畫像》，和彼得·保羅·魯本斯(Peter Paul Rubens)的《下十字架》等作品。

此宮府是第一代薩莫塞特公爵-愛德華·西摩(Edward Seymour, 1st Duke of Somerset)於 1547 年建造，因此稱為薩莫塞特府。他曾經是英國國王亨利八世的貼身侍從，深受信任，因此封為公爵。然而在亨利八世駕崩(1547年)，愛德華六世即位後，英國國內叛亂頻發，西摩被議會追責而失勢，1552年在倫敦塔被處決。這座居所也被充公為王室所有，選定為伊莉莎白女王一世(Elizabeth I)在登基前，以公主身分時期的居所。所以這座宮府是出過英國國王的地方。

不過，在英國光榮革命後，王室權力大不如前，薩莫塞特府開始了漫長的圮毀過程，直到18世紀才重建，已不是貴族與王室的居所，而是藝術館用途。