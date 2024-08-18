許多人到歐洲旅遊時，都會在當地購買精品包。一位女子近日和家人前往義大利羅馬，期間她到某家知名精品店物色2款包包，沒想到介紹的女店員謊稱一款包包只有基本黑白色、另一款只有較貴的款式，直到女子數小時後再度拜訪、遇到另一位男店員，真相才終於大白。對此，許多網友坦言，其實當地歧視、敲盤子的狀況相當嚴重。

原PO在Dcard發文表示，當時她直接拿出手機秀出想要的兩款包包圖片，女店員卻表示，一款只有基本的黑色和白色，另一款則是沒有現貨、只有同系列比較貴的款式，在原PO試背第二款包包時，女店員還不斷洗腦，「這幾個包包賣得很快，通常中午就會賣完」，不過原PO最後還是決定先到其他地方逛街。

數小時候原PO回到精品店，此時換了一位男店員介紹，一番詢問後男店員說明，第一款包包配色齊全，有黑色、白色、奶茶、灰色等，第二款包包也有3、4個顏色，讓原PO相當震驚；此時原本的女店員突然出現，和男店員吵了一下後就走人，男店員才透露，女店員覺得客人被搶了，而第一款包包只有基本黑白色的說法，是因為該店存貨最多就是黑白色，最後原PO順利買了2顆包包回家，但也決定提醒其他人，國外買包時不要太衝動。

對此，許多網友紛紛回應，「我7月跟團去義大利，也有聽到團員說，當地種族歧視的狀況有點嚴重」、「家母六月去義大利，原本請她代購，結果當地店員說沒有，後來改找大陸店員問，店員就說他們只想賣利潤高的包款給遊客」、「之前去歐洲也是，進店配到很不友善很不屑的SA」。