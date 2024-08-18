台股上周五（16日）跳空收高，大漲454.16點，收在22,349.33點，其中外資大舉回補453億元，創今（2024）年以來第五大買超金額，更是推升指數重登月線的一大助力。

美7月零售銷售月增1％，創去（2023）年1月以來新高，優於市場預期的0.4％，緩解市場擔憂經濟衰退情緒，激勵美股上漲；台股方面，短線賣壓減輕，大盤有望帶量突破季線，挑戰前波高點22,652點。

凱基投顧認為，量能擴增有助於指數挑戰60日均線，與8月2日向下跳空缺口22,141至22,465點短壓，成交金額必須持續擴增，才有利於指數站上短壓，否則還是有可能回測半年線21,275點。（本文未完，全文見此）

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