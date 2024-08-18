味全龍17日與富邦悍將比賽中又出現三呎線跑壘爭議，總教練葉君璋今天賽前再被問到此事，還是希望聯盟對於每次判決都有同樣的解釋、見解。對於昨天判決，聯盟賽務部立場不變，認為判決沒有問題。

昨天3局上2出局後，李宗賢敲出投手方向強襲球，伍鐸擋了一下後立刻下丘處理，但傳往一壘時發生失誤，李宗賢一口氣上到二壘，龍隊認為跑者雙腳都在三呎線內，立刻提出電視輔助判決，但仍維持原判。

昨天賽後葉總被問到此事就十分無奈，認為同樣的三呎線跑壘爭議卻有不同解釋，無奈說：「搞得我好煩啊！」他認為，「其實裁判怎麼判我們都接受，他們只要自己有辦法解釋、說服的了自己就好了。」

今天再被問到此事，他還是認為，如果同樣狀況卻有不同結果，不管是對哪支球隊來講都會是個問題，「如果每次解釋都一樣，我們就不會有疑問。」

葉總繼續講到：「就像昨天，我相信兩隊的教練都會（出局），但結果不是，這就奇怪了，如果昨天改判，相信對分應該也是鼻子摸著，因為就很明顯是跑在線內。」

對於昨天的判決，悍將總教練陳金鋒沒有表示任何意見，「就是裁判認定的那樣。」聯盟賽務部也堅持同樣立場，認為判決沒有問題，因為李宗賢跑壘沒有影響到對方守備視線，投手自己傳了一個彈跳，球與跑壘路徑沒有重疊，也沒有打到跑者。