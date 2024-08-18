凱米颱風重創嘉義縣，山區道路落石、崩塌不斷，也有路基遭淘空，縣府初估道路修復經費約需15億，其中嘉166縣道76.5K處屢遇颱風即落石崩塌以致道路中斷，縣府擬爭取建橋梁改道，行政院公共工程委員會明（19）日到嘉義縣履勘。

嘉166縣道是嘉義縣梅山鄉瑞里、瑞峰發展觀光的重要通路，沿途景點豐富多樣，民宿林立，攸關山區觀光產業的興衰，卻受天候影響，屢傳落石，路況受阻，2009年莫拉克颱風沖刷大量土石流，道路毀損，後來整治野溪，路況改善。

山區觀光業者近年來推展嘉義166遊程，吸引遊客到瑞里遊賞四季不同的美麗風景，有紫藤花、螢火蟲、溪瀑、茶園，但此次凱米颱風帶來超大豪雨又重創嘉166縣76.5K處，落石坍塌造成道路中斷，8月4日緊急搶通後，民宿業者才慶幸能通車有旅客上山了。

嘉縣府建設處道路工程科長何宜忠說，嘉166縣道76.5K處上方的野溪經整治已改善，但凱米颱風下超大豪雨沖刷野溪又有大面積崩塌，大量土石流阻塞道路側邊箱涵，溢流到路面以致道路中斷。

何宜忠說，目前野溪側面箱涵斷面不到5米，為治本，除了清疏、整治野溪，還規畫建30米橋梁改道，可以遠離致災點，並放寬通洪斷面，降低土石阻礙通路，初估約9000萬元經費，公共工程委員會19日將勘察此處災損實況。

嘉縣府建設處表示，凱米颱風造成的山區道路毀損嚴重，初估復建經費約需15億，目前已匯整約10多條道路近300處受災點，主要有149甲、169線、166線及162甲線、159甲28K及41K、嘉154-1線5K、縣149甲沙沙哦橋、梅嶺大橋及梅山鄉151-1線8K處，還持續查報中。