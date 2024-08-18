文化部文化資產局今天舉行重要口述傳統「泰雅族大嵙崁群」藝生授證典禮，文資局長陳濟民頒授結業證書予第二期結業藝生林約道等3人。他說，「口述傳統」是2016年《文化資產保存法》修法後增列的保存項目，此為修法後第一個傳習保存案例，彰顯台灣各族群的多元文化特色及主體性。

文化資產局推動重要口述傳統傳習計畫，以4年為一期，自2013年起由林明福帶領探討、演示並記錄保存口述傳統，第一屆結業藝生有林恩成、達少瓦旦與阿棟優帕司；第二屆自2017年啟動，雖受到疫情影響，林約道、芭翁都宓及鄭光博等3名藝生，經完成課程與考核，今獲授證。

文資局表示，口述傳統「泰雅族大嵙崁群」案在保存紀錄方面，經林明福帶領藝生與耆老，整理出版兩冊《Lmuhuw語典：泰雅族口述傳統重要語彙匯編 》，並完成紀錄片。

傳統泰雅族社會並無文字書寫的傳統，為傳承社群的規約運作、歷史記憶與文化，以祖先的語言、透過口說或吟唱方式流傳下來，在泰雅族大嵙崁群（Msbtunux）被稱為「Lmuhuw」；林明福是泰雅族大嵙崁群重要的口述傳統保存者，口傳保存族群起源、遷徙歷史、祖訓規範與口語藝術等泰雅族文化核心要素。

「泰雅族大嵙崁群口述傳統」是《文化資產保存法》於2016年修正新增無形文化資產「口述傳統」類別後，經原住民族裔審議委員審議後，獲登錄為我國第一項重要口述傳統文化資產。