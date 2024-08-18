Red Bull Showrun Taichung將於9月28日在台中登場，日前門票開賣引起購票熱潮，出現疑似販售黃牛票情況。市議員林祈烽接獲投訴，500元的票券遭哄抬到3000元至7000元不等，呼籲主辦單位及市府應徹查打擊黃牛票，逐步落實「3階段實名制」遏止亂象。市府指出，依據《運動產業發展條例》嚴懲黃牛行為，最高可處票面金額50倍罰鍰，將密切關注。

2024 Red Bull Showrun Taichung 台中F1賽車展演活動將於9月28日在市政路封街飆速，3萬張門票開賣即秒殺售罄，讓許多車迷朋友直呼搶票速度比F1車速還快。

Red Bull Showrun Taichung將於9月28日在台中登場，出現疑似販售黃牛票情況，市議員林祈烽接獲投訴。（市議員林祈烽提供）

林祈烽說，他售票當日實測，開放不到3分鐘就完售，隔日中午再試，依舊沒成功，結果沒過多久就在facebook社團發現多名網友聲稱持有數十張多餘門票欲讓售，原價500元的票券，遭哄抬到3000元至7000元不等，對方還額外收取每張2500元手續費，直呼太離譜。

林祈烽指出，立法院去年新通過《運動產業發展條例》及修正《文化創意產業發展條例》等法令，明定若涉嫌販賣黃牛票，將處每張票券面額最高50倍罰鍰，若使用假資料或大量設備等不正當方式搶票，致侵害民眾公平取得票券機會，則處3年以下，或科或併科300萬元以下罰金。

但近期陸續出現各種變形售票行為，為了規避法規，黃牛們改用Line等通訊軟體進行地下交易，甚至轉為詐騙，利用話術及交易過程不透明，讓許多民眾受騙上當，或轉至境外交易平台高價拋售牟取暴利。林祈烽呼籲，市府在大力推廣城市行銷及觀光旅遊下，要更重視民眾及旅客權益保障，輔導主辦單位落實「3階段實名制」。

運動局指出，日前門票開賣引起購票熱潮，出現疑似販售黃牛票情況，運動局密切關注。代理局長游志祥表示，依據《運動產業發展條例》嚴懲黃牛行為，最高可處票面金額50倍罰緩，邀請全民一起防制、檢舉黃牛，以保障票務市場的公平與透明，讓更多喜愛賽車民眾參與難得的賽車展演活動。