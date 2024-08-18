新住民家庭到生命教育園區當一日志工。（新北市社會局提供）

新北市志願服務推廣中心邀請三重新住民家庭暨婦女服務中心30位新住民家庭擔任「守護毛寶貝一日志工」，於8月16日「國際流浪動物日」的前一天，到新北市毛寶貝生命教育園區體驗照顧毛小孩、學習生命教育。

新住民家庭到生命教育園區當一日志工。（新北市社會局提供）

新住民家庭在動保人員和志工的帶領下，學習毛寶貝的飼養技巧和互動撇步，讓孩子了解尊重生命的重要性及「飼養不棄養」的飼養觀念。此外，近年來飼養兩棲爬蟲類的民眾漸多，園區內設有「兩棲爬蟲特展」，展示兩棲爬蟲類動物的多樣性，家庭志工們也前往參觀展覽，認識這些動物的照護方式與一般寵物的不同之處。

社會局長李美珍表示，「社會局與新北市志願服務推廣中心合作 ，將志願服務與生命教育相結合，一同舉辦「『浪』我們愛在一起」一日志工心體驗活動，讓爸爸媽媽帶著孩子在安全的環境下接觸動物、體驗志工服務，陪伴這些無依的小生命們，成為守護毛寶貝的溫馨使者。

動保處呼籲，飼養寵物前，應先深入了解動物的習性，並考慮自身是否適合飼養，「養牠就應愛牠、不要拋棄牠」，若確實無法繼續飼養或妥適安置時，可依正規程序向動保處申請毛寶貝幸福轉運站進行媒合找尋接手飼養者，切勿為了規避責任，任意遺棄或放任不管。