為深化嘉義市的教育發展，促進台美教育交流，嘉義市政府首次組建教育交流團，今（18）日到美國訪問10天，由教育處長郭添財領隊，國中小校長教師及英語資源中心顧問等共16人，將參訪加州舊金山、洛杉磯和洪堡郡。

嘉義市與加州洪堡郡教育廳於2022年8月簽訂教育合作備忘錄，線上交流及教師共備，深化姊妹校合作；去（2023）年7月，洪堡郡教育廳副廳長Dr. Colby Smart率團訪問嘉義市，進一步促成雙方教師的合作。

郭添財表示，此次訪美主要是與加州洪堡郡姊妹校交流，對象包括Redwood、Alice Birney小學及Trinidad特許學校，交流團將分組訪問Mckinleyville Middle School等7所中小學，預計簽訂6所姊妹校合作備忘錄。

嘉市府教育處表示，交流團隊首日抵達舊金山，將拜會駐舊金山台北經濟文化辦事處，參觀舊金山大學、舊金山藝術高中，並參加教育領導人員研討會。

接著到洛杉磯參觀加州大學洛杉磯分校，討論與嘉義市的教育合作，參加教育大學學術實務研討會，並在K.L Carver小學進行跨領域課程觀課及校長對談。

郭添財還將與洪堡郡教育廳廳長Michael Davies Hughes共同錄製教育播客，分享台灣學校系統、國際教育的夥伴關係、技職教育與原住民教育發展成果等各方面的教育議題。

此次赴美交流團還將考察經濟與人文生態、參觀生態環境景點及體育賽事場館，返台後，將規劃校際交流課程，深化國際教育課程，擴大嘉義市與美國中小學的交流數量，增進台美學校間的互動，提升學子的國際視野。