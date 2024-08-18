台灣職籃桃園領航猿的啦啦隊成員游游（游涵君），過去曾是中職富邦悍將啦啦隊的一員，靠著清新脫俗的臉蛋與迷人的笑容，征服各大球場，還被球迷譽為「逢甲林志玲」美名。身材完美的她，近日突然曬出比基尼火辣照，再次讓粉絲狂噴鼻血。

游游17日終於在社群平台上曝光今年第一套比基尼泳裝，且充滿自信地表示：「要相信 此時此刻，就是最美好的自己！」可以見到，游游的曲線呈現完美的S型，前凸後翹再搭配一雙逆天白皙長腿，早讓粉絲陷入瘋狂。

游游一轉側身炸出好身材。（圖／IG@游游）

更扯的是，由於這套比基尼採用三角形的面積，布料少到離譜，讓游游的上圍澈底炸裂，一轉身還能看到飽滿的球型線條，讓人目不轉睛。貼文曝光不到1天，立刻登上PTT表特版，搶在維修關機前滿足廣大鄉民的胃口。

大家紛紛給予高度讚賞，「她的皮膚真的是啦啦隊最頂的，氣質也超好」、「以前FA（富邦悍將啦啦隊Fubon Angels簡稱）裡面最喜歡的，耐看身材好」、「成熟日本姐姐的感覺」、「今年一出手，便知有沒有」、「絕對是啦啦隊的GOAT（指Greatest Of All Time，史上最佳）。」

因酷似林志玲的外型，讓游游擁有「逢甲林志玲」美名。（圖／IG@游游）

據悉，游游曾在富邦啦啦隊「Fubon Angels」待了4年之久，直到2023年年初宣布畢業，消息震撼球迷。原來住在台中的她，時常因為應援工作往返台北，長期下來不只金錢、時間，還導致她的身體負荷不了，才會決定忍痛離隊。

所幸休息了一年後，游游重返熱愛的應援舞台，加入職籃領航猿啦啦隊Pilots Crew，一路陪著球隊、球迷打進冠軍賽。至於未來還有沒有機會回到棒球啦啦隊舞台？游游則不排斥，還語帶曖昧地說：「有緣的話！」希望大家能持續關注她的表現。