新北市鶯歌區大湖路340號前，現場是一座小陸橋，18日下午3時許，一名年21歲的張姓男姓騎士，疑似在該處不明原因自撞橋面護欄，人飛落6米深的橋下，一旁路人目擊後報案，消防隊到場將傷者吊掛上岸，所幸意識清楚，只受到輕傷，隨後送醫治療，至於車禍發生原因，還有待轄區警方調查釐清。
據了解，當時報案人表示，看到一名騎士自撞橋面護欄，因為慣性騎士因此摔落橋下，報案人查看發現年輕男子就坐在沒有水的橋下，他就立即打電話報警了。
消防隊表示，當時獲報該地點有車禍救助，人車到達後就立即下到橋下對傷者進行檢傷，所幸男騎士只有手腳撕裂傷，頭部有撞擊腫脹，隨後協助包紮傷口，用消防器材車的吊臂將人吊掛上岸後送醫。
轄區警方表示，初步根據男騎士他與朋友去打球，要返家途中自述過彎不慎，自撞護欄摔落橋下，現場由消防隊進行救援吊掛，人意識清楚，酒測值為0，已經著手調閱監視器，至於男騎士車禍原因，還有待釐清中。
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