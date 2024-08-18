大陸國務院近日發布徵求意見稿，規範公開發行股票相關服務行為，其中包括地方政府不得為公司上市提供獎勵，以及中介機構的收費不得與股票公開發行上市結果掛鉤等。

第一財經報導，徵求意見稿共有19條規定，規定中介機構的執業與收費基本準則，規定相關主體的執業規範與收付費具體要求，規定監管措施及法律責任等。

徵求意見稿指，中介機構不得以參與實施財務造假、欺詐發行、違規資訊披露等形式，幫助不符合法定條件的公司公開發行股票。違反規定的中介機構會被沒收違法所得。情節嚴重或者拒不改正的，處以違法所得1倍以上及10倍以下的罰款。

報導指出，部分中介機構在為公司公開發行股票提供服務的過程中，存在收費與公司股票發行上市結果掛鉤，誘發財務造假、欺詐發行等問題。上述文件的出台，旨在規範市場秩序，引導培育獨立、客觀、公正、規範的中介機構，發揮好「看門人」職責。