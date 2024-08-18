新北市三重信義公園停車場新建工程近日因得標廠商提交不實資格文件而被審計處檢討。該廠商得標金額超過其資本額可承攬限額，儘管如此，市府考量公共利益後，決定允許工程繼續進行，但依《政府採購法》規定，1100萬元押標金將不予發還。對此，該廠商表示理解市府的立場，優先確保工程進度，在地議員則持肯定態度。

新北市交通局表示，雖然該廠商違反《政府採購法》，以不實文件得標，但市府經檢討認為，若因此終止契約，反而不利於公共利益。因此，今年1月市府核准廠商繼續履約，但押標金1100萬元依法沒收。

該廠商對此表示，停車場標案因地形、環境、法規及疫情導致多次流標，最終接下此案已是經過考量。雖然資本額不足的問題已在正式簽署工程契約前補正完畢，仍被罰款1100萬。廠商強調，為公共利益，選擇繼續完成工程，並表示理解市府的立場，儘管內心感到委屈，仍優先確保工程進度。

在地議員王威元指出，信義公園地下停車場流標6次，終於有廠商願意承擔工程已是萬幸，當地民眾對此工程期待已久。王威元表示，該廠商原本可以選擇棄標避免損失，但其選擇承擔責任，繼續完成工程，這種態度值得肯定。