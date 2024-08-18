身為全球首富的特斯拉執行長馬斯克，一舉一動，甚至一則推文都受到世人關注。他的言論也經常影響股市動向，不少鄉民因此戲稱他為「馬投顧」。可是美國一名八旬老人卻因為聽信「馬斯克」的投資建議，超過69萬美元（約新台幣2246萬元）的退休金全都沒了！

綜合外媒報導，82歲的退休老人Steve Beauchamp在去年年底看到一則短片，影片中的「馬斯克」宣傳一個保證會有「快速回報」的高風險投資機會。Steve Beauchamp隨即連絡上該廣告上的公司，並以248美元（約新台幣8071元）的金額開設帳戶。

透過數周的一連串交易，Steve Beauchamp花光了他的退休帳戶，最終投資了超過69萬美元。但令這位老人沒有想到的是，這些錢最後卻消失了！

原來Steve Beauchamp看到的影片是出自詐騙集團的手筆。詐騙集團透過剪輯馬斯克的真實訪談，並使用AI複製其聲音與嘴型，製作虛假廣告，而製作成本僅需數美元，且可在數分鐘內完成。對於一般觀眾而言，這種手法難以察覺，因為 AI生成的內容能夠擬真呈現馬斯克特有的平淡語調與南非口音。

Steve Beauchamp表示，「畫面上的人物，的確是他（馬斯克）。現在我真的不知道是不是AI讓他說出那番話。但是就畫面而言，那就是他」。

近幾個月來，馬斯克的影像在經過AI進行「深度偽造」之後，出現在數以千計的虛假廣告中，造成數十億美元的欺詐。