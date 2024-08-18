許多人租房時，可能會找室友一起負擔房租。竹科一位工程師近日上網徵雅房室友，格局3房2廳2衛、預計租到10月，沒想到許多人看了地點直接被勸退，原來租屋處正是前陣子一度發生火警、導致2名消防員喪命的晴空匯社區大樓，另外也有不少住戶開嗆，認為他開價太高。

原PO在Dcard發文表示，「晴空匯找室友」，格局是3房2廳2衛、預計租到10月，提供的是雅房、需要和室友共用衛浴設備，月租費含管理費是11000元，原PO也強調，「本人生活習慣單純，不菸不酒，是在竹科上班的工程師」。

對此，許多網友紛紛回應，「雅房還要11000，有夠盤，這棟新聞有夠多，誰敢住」、「煙燻風？」、「是燒起來那棟嗎？」、「火險買了嗎？」、「還敢住在這裡的真是勇者」、「怕爆，會不會半夜聽到不該聽到的聲音」；原PO則補充，雖然是同個社區大樓，但租屋處是B棟，先前火災的則是D棟。

另外也有住戶分享意見，「我住戶啦，我要幫你想找的室友殺價，這價格你是把車位也算進去平分吧？我建議那雅房空間開9000就好，別這麼狠，不然就是13000，車位給對方」、「你有點良心，我就住晴空匯的三房分租雅房，雅房行情含管8500－9500而已，車位大樓提供月繳2500／年繳24000，想幫自己省錢也不是這樣」。