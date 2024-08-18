教育部為提升幼兒園教保服務品質，逐年調降師生比，由原先的1：15分年逐步達成1：12為最終目標。局長湯志民表示，將率全國之先，預計114學年度，成為全台第1個師生比達1：12之縣市。幼兒園長則建議，2歲專班也應納入，從目前的1：8逐年調降。

教育部因應少子女化，於2023年8月實施調整幼兒園師生比，以3學年為期程，從1：15逐漸調整為1：12。北市教育局經統計，113學年度北市公立及非營利幼兒園共有201間，已有191間師生比達到1：13占比91％，預計114學年度全數達成師生比1：12目標。

湯志民表示，直接調降師生比是最有感的，但是考慮到有些幼兒園本身空間不足，若真的降不下去，也可採增加老師方式做調整。因為站在孩子角度思考，直接調降師生比讓活動空間擴大，會比較有感，更能輕幼兒園老師及教保員負擔。

台北市立大安幼兒園長張紹盈表示，目前2歲專班的師生比為1：8，建議整體考量調降比例，以提升教保品質。雖然目前並非每間幼兒園都設有2歲班，但在擴增班級的計畫中，相信也會提供相應的配套措施。

教育局表示，師資部分，如有人力缺口，均會透過年度教師及教保員聯合甄選的方式徵才，以今年為例缺額共開出人，實際招募人。以今年為例教師及教保員共開缺123人實際也有招滿，若老師沒有到園所報到，園所會有備取名額或代理教師因應。